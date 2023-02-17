Wouter Corstjens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wouter Corstjens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wouter Corstjens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wouter Corstjens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wouter Corstjens 13 Şubat 1987 tarihinde Maastricht şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belçika,Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wouter Corstjens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Management yapmaktadır. Wouter Corstjens, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Wouter Corstjens'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wouter Corstjens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wouter Corstjens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wouter Corstjens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wouter Corstjens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2012 yılında KAA Gent

31 Ocak 2013 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2013 yılında KAA Gent

16 Temmuz 2013 yılında Lierse SK

30 Haziran 2014 yılında KAA Gent

14 Temmuz 2014 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2015 yılında KAA Gent

11 Ağu 2015 yılında Panetolikos

1 Ocak 2017 yılında Lommel United

1 Temmuz 2017 yılında KVC Westerlo

24 Ağu 2019 yılında Patro Eisden

30 Haziran 2020 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2020 yılında Patro Eisden

Wouter Corstjens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wouter Corstjens şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gellik (1993-1996), KSK Tongeren (1996-1998), KRC Genk (1998-2006)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.