Nick Van Diest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Van Diest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Van Diest adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Van Diest Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Van Diest 5 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Van Diest Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nick Van Diest, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Van Diest'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nick Van Diest Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Van Diest isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nick Van Diest Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Van Diest futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KSK Heist

30 Ağu 2022 yılında Patro Eisden

Nick Van Diest Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Van Diest şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

STVV

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.