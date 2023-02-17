Simon Bammens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Bammens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Bammens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Bammens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Bammens 16 Mayıs 1998 tarihinde Genk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Bammens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Bammens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Bammens'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Bammens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Bammens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Simon Bammens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Bammens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KRC Genk U17

1 Temmuz 2015 yılında KRC Genk U19

12 Ağu 2016 yılında Ol. Wijgmaal

1 Temmuz 2018 yılında KVC Westerlo

25 Ocak 2019 yılında Thes Sport

30 Haziran 2019 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2019 yılında Thes Sport

30 Haziran 2020 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2020 yılında Thes Sport

18 Ocak 2023 yılında Patro Eisden

Simon Bammens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Bammens şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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