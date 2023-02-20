Erik Nordengen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Nordengen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Nordengen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Nordengen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Nordengen 18 Mart 1998 tarihinde Tynset şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Nordengen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Erik Nordengen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Nordengen'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Nordengen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Nordengen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Nordengen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Nordengen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2014 yılında RBK Alt.

1 Nisan 2014 yılında Tynset IF

31 Temmuz 2014 yılında Rosenborg

1 Ocak 2015 yılında Rosenborg II

26 Ocak 2018 yılında Elverum

16 Şubat 2020 yılında Fram Larvik

10 Ocak 2022 yılında Skeid

Erik Nordengen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Nordengen şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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