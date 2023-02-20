Torje Naustdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torje Naustdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torje Naustdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torje Naustdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torje Naustdal 26 Nisan 2000 tarihinde Florø şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torje Naustdal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Torje Naustdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Torje Naustdal'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Torje Naustdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Torje Naustdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Torje Naustdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torje Naustdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2018 yılında Florö SK

17 Ocak 2020 yılında Strømmen IF

2 Ağustos 2021 yılında Haugesund

11 Ağustos 2022 yılında Grorud IL

31 Aralık 2022 yılında Haugesund

Torje Naustdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torje Naustdal şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Torje Naustdal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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