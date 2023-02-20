Kristoffer Hoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Hoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Hoven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Hoven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Hoven 10 Ağustos 1996 tarihinde Drammen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Hoven Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Kristoffer Hoven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 22 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Hoven'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Hoven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Hoven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Hoven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Hoven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Godset Alt.

21 Mart 2016 yılında Strømsgodset

9 Haziran 2017 yılında Hönefoss

8 Ocak 2019 yılında Kristiansund

22 Ağustos 2019 yılında Sogndal IL

31 Ağustos 2022 yılında Skeid

31 Aralık 2022 yılında Sogndal IL

Kristoffer Hoven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Hoven şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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