Henning Tonsberg Andresen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henning Tonsberg Andresen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henning Tonsberg Andresen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henning Tonsberg Andresen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henning Tonsberg Andresen 7 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Henning Tønsberg Andresen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henning Tonsberg Andresen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henning Tonsberg Andresen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Henning Tonsberg Andresen'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henning Tonsberg Andresen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henning Tonsberg Andresen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henning Tonsberg Andresen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henning Tonsberg Andresen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vålerenga II

1 Ocak 2017 yılında Skeid

15 Ocak 2021 yılında Ullensaker/Kisa

13 Şubat 2023 yılında Skeid

Henning Tonsberg Andresen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henning Tonsberg Andresen şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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