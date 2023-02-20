Marcus Melchior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Melchior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Melchior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Melchior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Melchior 9 Şubat 2001 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Melchior Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Marcus Melchior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcus Melchior'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Melchior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Melchior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Melchior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Melchior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2021 yılında Skeid

Marcus Melchior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Melchior şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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