Per Magnus Steiring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Per Magnus Steiring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Per Magnus Steiring adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Per Magnus Steiring Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Per Magnus Steiring 7 Şubat 1997 tarihinde Valnesfjord şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Per Magnus Steiring Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOA AS yapmaktadır. Per Magnus Steiring, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Per Magnus Steiring'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Per Magnus Steiring Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Per Magnus Steiring isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Per Magnus Steiring Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Per Magnus Steiring futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Rosenborg

23 Temmuz 2016 yılında Viking FK

31 Aralık 2016 yılında Rosenborg

26 Ocak 2017 yılında Sogndal IL

4 Eylül 2019 yılında Mjøndalen

31 Aralık 2019 yılında Sogndal IL

8 Eylül 2020 yılında Kongsvinger

12 Ağustos 2022 yılında Skeid

Per Magnus Steiring Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Per Magnus Steiring şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Per Magnus Steiring Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Fauske/Sprint (–2012), Rosenborg BK (2014–2016)

Norveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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