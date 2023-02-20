Emil Tjostheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Tjostheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Tjostheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Tjostheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Tjostheim 17 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Emil Tjøstheim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Tjostheim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Emil Tjostheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 14 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Tjostheim'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Tjostheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Tjostheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Tjostheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Tjostheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Skeid Oslo II

14 Haziran 2022 yılında Skeid

Emil Tjostheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Tjostheim şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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