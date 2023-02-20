Lars Kvarekval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Kvarekval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Kvarekval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Kvarekval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Kvarekval 5 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Lars Martin Kvarekvål şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Kvarekval Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Lars Kvarekval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 6 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lars Kvarekval'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lars Kvarekval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Kvarekval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Kvarekval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Kvarekval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Stabaek IF II

18 Ağustos 2018 yılında Florö SK

6 Temmuz 2020 yılında Skeid

Lars Kvarekval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Kvarekval şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Lars Kvarekval Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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