Morten Rena Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Rena Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morten Rena Olsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morten Rena Olsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morten Rena Olsen 2 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Morten Renå Olsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morten Rena Olsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Morten Rena Olsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Morten Rena Olsen'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Morten Rena Olsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morten Rena Olsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morten Rena Olsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morten Rena Olsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Stabaek IF U19

21 Ağustos 2017 yılında Stabæk Fotball

4 Nisan 2018 yılında HamKam

23 Temmuz 2018 yılında Stabæk Fotball

16 Nisan 2019 yılında Notodden

30 Kasım 2019 yılında Stabæk Fotball

22 Ocak 2020 yılında Strømmen IF

8 Ocak 2022 yılında Skeid

Morten Rena Olsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morten Rena Olsen şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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