Henrik Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Hagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Hagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Hagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Hagen 29 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Hagen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Henrik Hagen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 27 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Henrik Hagen'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henrik Hagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Hagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Hagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Hagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2021 yılında Skeid

Henrik Hagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Hagen şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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