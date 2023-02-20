Bendik Rise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendik Rise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bendik Rise adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bendik Rise Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bendik Rise 2 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bendik Rise Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Bendik Rise, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bendik Rise'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bendik Rise Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bendik Rise isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bendik Rise Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bendik Rise futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2016 yılında IL Hødd

8 Ocak 2022 yılında Skeid

Bendik Rise Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bendik Rise şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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