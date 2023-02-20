Anders Johan Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Johan Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Johan Johansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Johan Johansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Johan Johansen 11 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Johan Johansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Johan Johansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 6 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Anders Johan Johansen'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anders Johan Johansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Johan Johansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Johan Johansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Johan Johansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında Stabaek IF II

1 Ocak 2018 yılında Stabæk Fotball

1 Nisan 2019 yılında Asker

6 Temmuz 2020 yılında Skeid

Anders Johan Johansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Johan Johansen şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anders Johan Johansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lyn, Stabæk Fotball

Norveç U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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