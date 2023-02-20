Hayder Altai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayder Altai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayder Altai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayder Altai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayder Altai 8 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayder Altai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hayder Altai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Hayder Altai'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hayder Altai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayder Altai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayder Altai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayder Altai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2017 yılında Lyn Oslo II

11 Eylül 2017 yılında Holmlia SK

20 Mart 2019 yılında Rommen SK

1 Nisan 2019 yılında Flint Fotball

22 Şubat 2020 yılında Skeid

Hayder Altai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayder Altai şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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