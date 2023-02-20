Johnny Buduson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Buduson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johnny Buduson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johnny Buduson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johnny Buduson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Buduson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johnny Buduson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Buduson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnny Buduson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnny Buduson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnny Buduson 9 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Johnny Per Buduson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnny Buduson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johnny Buduson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 15 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Johnny Buduson'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johnny Buduson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnny Buduson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Johnny Buduson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnny Buduson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Skeid

1 Ocak 2017 yılında Haugesund

25 Temmuz 2017 yılında Fredrikstad

31 Aralık 2017 yılında Haugesund

14 Şubat 2018 yılında HamKam

15 Ağustos 2018 yılında Skeid

Johnny Buduson kimdir

Johnny Buduson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnny Buduson şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Johnny Buduson nereli

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