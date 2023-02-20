Felix Leenborg Anthonessen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Leenborg Anthonessen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Leenborg Anthonessen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Leenborg Anthonessen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Leenborg Anthonessen 2 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Leenborg Anthonessen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felix Leenborg Anthonessen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 30 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Felix Leenborg Anthonessen'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Leenborg Anthonessen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Leenborg Anthonessen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Leenborg Anthonessen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Leenborg Anthonessen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Strømmen IF

1 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

30 Haziran 2020 yılında Skeid

Felix Leenborg Anthonessen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Leenborg Anthonessen şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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