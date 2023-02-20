Ulrich Ness kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrich Ness Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulrich Ness adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulrich Ness Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulrich Ness 28 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ulrich Østigård Ness şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulrich Ness Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ulrich Ness, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ulrich Ness'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ulrich Ness Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulrich Ness isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulrich Ness Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulrich Ness futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2009 yılında Grei SF

18 Ocak 2011 yılında FK Lyn U19

19 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

19 Ağustos 2011 yılında FK Lyn U19

15 Şubat 2013 yılında Strømmen IF

10 Ocak 2014 yılında Strømmen IF

23 Ocak 2020 yılında Eidsvold Turn

30 Ağustos 2021 yılında Skeid

Ulrich Ness Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulrich Ness şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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