Florind Lokaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florind Lokaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florind Lokaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florind Lokaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florind Lokaj 8 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florind Lokaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Florind Lokaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Florind Lokaj'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florind Lokaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florind Lokaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florind Lokaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florind Lokaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vålerenga II

6 Ağustos 2021 yılında Skeid

Florind Lokaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florind Lokaj şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.