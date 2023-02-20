David Hickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Hickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Hickson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Hickson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Hickson 9 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da David Hickson Gyedu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Hickson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. David Hickson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. David Hickson'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Hickson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Hickson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Hickson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Hickson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vålerenga U19

1 Ocak 2017 yılında Skeid

David Hickson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Hickson şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Stovner SK, Årvoll IL, Skeid, Gjelleråsen, Lyn, Vålerenga

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.