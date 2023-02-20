Maxwell Effiom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Effiom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell Effiom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwell Effiom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwell Effiom 5 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Maxwell Michael Effiom şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwell Effiom Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Maxwell Effiom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maxwell Effiom'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxwell Effiom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxwell Effiom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxwell Effiom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwell Effiom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2019 yılında Sandnes Ulf

1 Ağustos 2022 yılında Skeid

Maxwell Effiom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwell Effiom şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Maxwell Effiom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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