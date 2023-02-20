Mads Foss Aaserud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Foss Aaserud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Foss Aaserud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Foss Aaserud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Foss Aaserud 18 Haziran 2003 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Foss Aaserud Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Mads Foss Aaserud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 27 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Mads Foss Aaserud'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mads Foss Aaserud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Foss Aaserud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Foss Aaserud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Foss Aaserud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2021 yılında Skeid

Mads Foss Aaserud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Foss Aaserud şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Fornebu FK (-2014), FK Lyn (2015-2018), Skeid Oslo (2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.