Fredrik Flo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Flo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Flo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Flo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Flo 10 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Flo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Fredrik Flo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fredrik Flo'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Flo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Flo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Flo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Flo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2015 yılında Sogndal IL

21 Temmuz 2016 yılında Fana IL

31 Aralık 2016 yılında Sogndal IL

20 Temmuz 2017 yılında Bryne FK

31 Aralık 2017 yılında Sogndal IL

2 Mart 2018 yılında Fana IL

31 Aralık 2018 yılında Sogndal IL

18 Mart 2019 yılında Sotra SK

10 Haziran 2020 yılında Øygarden FK

20 Haziran 2022 yılında Sandefjord

13 Şubat 2023 yılında Skeid

Fredrik Flo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Flo şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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