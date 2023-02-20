Simen Vidtun Nilsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Vidtun Nilsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Vidtun Nilsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Vidtun Nilsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Vidtun Nilsen 3 Mart 2000 tarihinde Tistedal şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Vidtun Nilsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Simen Vidtun Nilsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Simen Vidtun Nilsen'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Simen Vidtun Nilsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Vidtun Nilsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simen Vidtun Nilsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Vidtun Nilsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2018 yılında Sarpsborg 08 II

14 Ocak 2020 yılında Sarpsborg 08

Simen Vidtun Nilsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Vidtun Nilsen şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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