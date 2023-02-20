Magnar Odegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnar Odegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnar Odegaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magnar Odegaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Magnar Odegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnar Odegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnar Odegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnar Odegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnar Odegaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnar Odegaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnar Odegaard 11 Mayıs 1993 tarihinde Fredrikstad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnar Ødegaard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnar Odegaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnar Odegaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Magnar Odegaard'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnar Odegaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnar Odegaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Magnar Odegaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnar Odegaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Sarpsborg 08

12 Ağustos 2012 yılında Molde

2 Ağustos 2013 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2014 yılında Molde

1 Ocak 2015 yılında Tromsø IL

14 Şubat 2019 yılında AIK

1 Ağustos 2019 yılında Sarpsborg 08

Magnar Odegaard kimdir

Magnar Odegaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnar Odegaard şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Skjeberg SK, Borgen IL, Sarpsborg 08

Magnar Odegaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U23 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Magnar Odegaard nereli

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