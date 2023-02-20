Martin Hoyland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hoyland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Hoyland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Hoyland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Hoyland 17 Eylül 1995 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Martin Høyland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Hoyland Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Martin Hoyland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Hoyland'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Hoyland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Hoyland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Hoyland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Hoyland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2013 yılında FK Vigør

20 Ocak 2014 yılında Vindbjart FK

14 Mart 2016 yılında FK Vigør

10 Eylül 2016 yılında Grorud IL

1 Ağustos 2021 yılında Stabæk Fotball

28 Mart 2022 yılında Sarpsborg 08

Martin Hoyland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Hoyland şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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