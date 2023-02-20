Martin Hoel Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hoel Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Hoel Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Hoel Andersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Hoel Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hoel Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Hoel Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hoel Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Hoel Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Hoel Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Hoel Andersen 4 Aralık 1995 tarihinde Halden şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jan Martin Hoel Andersen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Hoel Andersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Wave yapmaktadır. Martin Hoel Andersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Hoel Andersen'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Hoel Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Hoel Andersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Hoel Andersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Hoel Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2014 yılında Sarpsborg 08

5 Şubat 2015 yılında Kvik Halden

31 Aralık 2015 yılında Sarpsborg 08

1 Ocak 2016 yılında Kvik Halden

24 Ocak 2017 yılında FK Jerv

3 Mart 2020 yılında Øygarden FK

8 Eylül 2020 yılında Kongsvinger

8 Ocak 2023 yılında Sarpsborg 08

Martin Hoel Andersen kimdir

Martin Hoel Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Hoel Andersen şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Hoel Andersen nereli

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