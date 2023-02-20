Joachim Thomassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joachim Thomassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joachim Thomassen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joachim Thomassen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joachim Thomassen 4 Mayıs 1988 tarihinde Sarpsborg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joachim Thomassen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joachim Thomassen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 29 Mart 2014 tarihinde katılmıştır. Joachim Thomassen'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joachim Thomassen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joachim Thomassen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joachim Thomassen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joachim Thomassen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FK Sparta

1 Ocak 2008 yılında Fredrikstad

1 Şubat 2012 yılında Vålerenga

29 Mart 2014 yılında Sarpsborg 08

Joachim Thomassen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joachim Thomassen şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joachim Thomassen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yven IF, Sarpsborg FK

Norveç U23 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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