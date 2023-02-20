Jeppe Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeppe Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeppe Andersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeppe Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeppe Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Andersen 6 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Andersen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Jeppe Andersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeppe Andersen'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jeppe Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Andersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeppe Andersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında VBK Kolding U19

1 Temmuz 2011 yılında Vejle-Kolding

1 Temmuz 2013 yılında Esbjerg fB

15 Temmuz 2017 yılında Hammarby

8 Ocak 2023 yılında Sarpsborg 08

Jeppe Andersen kimdir

Jeppe Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Andersen şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Give Fremad, Vejle BK (-2009)

Jeppe Andersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jeppe Andersen nereli

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