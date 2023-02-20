Simon Tibbling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Tibbling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Tibbling kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Tibbling ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Simon Tibbling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Tibbling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Tibbling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Tibbling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Tibbling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Tibbling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Tibbling 7 Eylül 1994 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Simon Hjalmar Friedel Tibbling şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Tibbling Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Simon Tibbling, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Tibbling'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Tibbling Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SimonTibbling

Simon Tibbling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Tibbling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simon Tibbling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Tibbling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Djurgården

1 Ocak 2015 yılında FC Groningen

21 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF

27 Temmuz 2020 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2021 yılında Randers

1 Ağustos 2022 yılında Sarpsborg 08

Simon Tibbling kimdir

Simon Tibbling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Tibbling şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grödinge SK, IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF (-2011)

Simon Tibbling Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Simon Tibbling nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Mamadou Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keegan Tingey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Tingey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keegan Tingey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Tingey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Melland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Melland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Melland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Melland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Munie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Munie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Munie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Munie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!