Simon Tibbling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Tibbling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Tibbling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Tibbling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Tibbling 7 Eylül 1994 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Simon Hjalmar Friedel Tibbling şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Tibbling Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Simon Tibbling, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Tibbling'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Tibbling Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SimonTibbling

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Simon Tibbling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Tibbling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simon Tibbling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Tibbling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Djurgården

1 Ocak 2015 yılında FC Groningen

21 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF

27 Temmuz 2020 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2021 yılında Randers

1 Ağustos 2022 yılında Sarpsborg 08

Simon Tibbling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Tibbling şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Tibbling Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grödinge SK, IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF (-2011)

İsveç takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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