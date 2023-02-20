Sigurd Kvile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurd Kvile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurd Kvile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurd Kvile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurd Kvile 26 Şubat 2000 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurd Kvile Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Sigurd Kvile, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 24 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sigurd Kvile'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sigurd Kvile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurd Kvile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sigurd Kvile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurd Kvile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Fana IL II

1 Ağustos 2018 yılında Sarpsborg 08 II

21 Eylül 2020 yılında Asane Fotball

24 Mart 2021 yılında Bodø/Glimt

6 Mayıs 2022 yılında Kristiansund

31 Mayıs 2022 yılında Bodø/Glimt

30 Eylül 2022 yılında Kristiansund

31 Aralık 2022 yılında Bodø/Glimt

Sigurd Kvile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurd Kvile şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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