Brice Wembangomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brice Wembangomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brice Wembangomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brice Wembangomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brice Wembangomo 18 Aralık 1996 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brice Wembangomo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Wave yapmaktadır. Brice Wembangomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brice Wembangomo'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brice Wembangomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brice Wembangomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brice Wembangomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brice Wembangomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2015 yılında Kvik Halden

31 Aralık 2015 yılında Sarpsborg 08

28 Temmuz 2016 yılında Fredrikstad

31 Aralık 2016 yılında Sarpsborg 08

8 Ocak 2017 yılında FK Jerv

18 Ocak 2019 yılında Sandefjord

8 Ocak 2022 yılında Bodø/Glimt

Brice Wembangomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brice Wembangomo şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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