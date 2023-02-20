Lucas Kubr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Kubr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Kubr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Kubr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Kubr 25 Şubat 2004 tarihinde Tongeren şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Kubr Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFI-MANAGEMENT yapmaktadır. Lucas Kubr, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Kubr'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Kubr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Kubr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Kubr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Kubr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Bodø/Glimt

Lucas Kubr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Kubr şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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