Lasse Nordas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Nordas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Nordas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse Nordas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse Nordas 10 Şubat 2002 tarihinde Lillestrøm şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Lasse Selvåg Nordås şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse Nordas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Lasse Nordas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 11 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Lasse Nordas'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Lasse Nordas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasse Nordas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasse Nordas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse Nordas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2020 yılında Strömmen IF II

29 Mayıs 2020 yılında Strømmen IF

11 Mayıs 2021 yılında Bodø/Glimt

15 Ağustos 2022 yılında Tromsø IL

31 Aralık 2022 yılında Bodø/Glimt

Lasse Nordas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse Nordas şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lasse Nordas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lillestrøm SK

Norveç U20 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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