Fredrik Sjovold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Sjovold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Sjovold kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fredrik Sjovold ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fredrik Sjovold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Sjovold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Sjovold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Sjovold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Sjovold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Sjovold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Sjovold 17 Ağustos 2003 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Fredrik Sjøvold şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Sjovold Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fredrik Sjovold, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fredrik Sjovold'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Sjovold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Sjovold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Fredrik Sjovold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Sjovold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2020 yılında Tiller IL

8 Ocak 2022 yılında Bodø/Glimt

Fredrik Sjovold kimdir

Fredrik Sjovold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Sjovold şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trygg/Lade, Rosenborg BK

Fredrik Sjovold Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fredrik Sjovold nereli

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