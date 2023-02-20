Nino Zugelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Zugelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Zugelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nino Zugelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nino Zugelj 25 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nino Žugelj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nino Zugelj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Nino Zugelj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nino Zugelj'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nino Zugelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nino Zugelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nino Zugelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nino Zugelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2020 yılında Drava Ptuj

30 Haziran 2020 yılında NK Maribor

20 Ağustos 2020 yılında NK Bravo

30 Haziran 2021 yılında NK Maribor

1 Ağustos 2022 yılında Bodø/Glimt

Nino Zugelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nino Zugelj şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Nino Zugelj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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