Odin Luras Bjortuft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Luras Bjortuft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Odin Luras Bjortuft kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Odin Luras Bjortuft ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Odin Luras Bjortuft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Luras Bjortuft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Odin Luras Bjortuft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Luras Bjortuft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odin Luras Bjortuft adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odin Luras Bjortuft Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odin Luras Bjortuft 19 Aralık 1998 tarihinde Porsgrunn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Odin Lurås Bjørtuft şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odin Luras Bjortuft Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Odin Luras Bjortuft, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Odin Luras Bjortuft'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Odin Luras Bjortuft Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odin Luras Bjortuft isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Odin Luras Bjortuft Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odin Luras Bjortuft futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2015 yılında Odds BK II

27 Ekim 2017 yılında Odds BK

26 Ocak 2023 yılında Bodø/Glimt

Odin Luras Bjortuft kimdir

Odin Luras Bjortuft Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odin Luras Bjortuft şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hei IL, Eidanger IL (2013–2014), Odds BK (2015–2017)

Odin Luras Bjortuft Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Odin Luras Bjortuft nereli

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