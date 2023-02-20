Amahl Pellegrino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amahl Pellegrino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amahl Pellegrino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amahl Pellegrino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amahl Pellegrino 18 Haziran 1990 tarihinde Drammen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Amahl William D'Vaz Pellegrino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amahl Pellegrino Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Amahl Pellegrino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Amahl Pellegrino'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Amahl Pellegrino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AmahlPellegrino

http://www.instagram.com/awp.90/

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Amahl Pellegrino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amahl Pellegrino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Amahl Pellegrino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amahl Pellegrino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Baerum SK

4 Ağustos 2014 yılında Lillestrøm

11 Ağustos 2015 yılında Mjøndalen

12 Ocak 2018 yılında Strømsgodset

22 Ağustos 2019 yılında Kristiansund

25 Ocak 2021 yılında Damac FC

17 Ağustos 2021 yılında Bodø/Glimt

Amahl Pellegrino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amahl Pellegrino şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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