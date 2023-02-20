İsak Helstad Amundsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Helstad Amundsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Helstad Amundsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Helstad Amundsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Helstad Amundsen 14 Ekim 1999 tarihinde Brønnøysund şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Helstad Amundsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. İsak Helstad Amundsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 18 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. İsak Helstad Amundsen'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsak Helstad Amundsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsak Helstad Amundsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsak Helstad Amundsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Helstad Amundsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2018 yılında Glimt II

18 Şubat 2020 yılında Bodø/Glimt

6 Nisan 2021 yılında Tromsø IL

31 Aralık 2021 yılında Bodø/Glimt

İsak Helstad Amundsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Helstad Amundsen şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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