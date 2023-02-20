Fredrik Bjorkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Bjorkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Bjorkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Bjorkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Bjorkan 21 Ağustos 1998 tarihinde Bodø şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Fredrik André Bjørkan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Bjorkan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Fredrik Bjorkan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fredrik Bjorkan'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Bjorkan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fredrikbjorkan

Fredrik Bjorkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Bjorkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fredrik Bjorkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Bjorkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2015 yılında Bodø/Glimt

1 Ocak 2022 yılında Hertha Berlin

29 Ağustos 2022 yılında Feyenoord

3 Ocak 2023 yılında Hertha Berlin

8 Ocak 2023 yılında Bodø/Glimt

Fredrik Bjorkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Bjorkan şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fredrik Bjorkan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bodø/Glimt (2013-2015)

Norveç takımında 17 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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