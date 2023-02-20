Fredrik Bjorkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Bjorkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Bjorkan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fredrik Bjorkan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Fredrik Bjorkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Bjorkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Bjorkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Bjorkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Bjorkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Bjorkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Bjorkan 21 Ağustos 1998 tarihinde Bodø şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Fredrik André Bjørkan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Bjorkan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Fredrik Bjorkan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fredrik Bjorkan'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Bjorkan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fredrikbjorkan

Fredrik Bjorkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Bjorkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fredrik Bjorkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Bjorkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2015 yılında Bodø/Glimt

1 Ocak 2022 yılında Hertha Berlin

29 Ağustos 2022 yılında Feyenoord

3 Ocak 2023 yılında Hertha Berlin

8 Ocak 2023 yılında Bodø/Glimt

Fredrik Bjorkan kimdir

Fredrik Bjorkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Bjorkan şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bodø/Glimt (2013-2015)

Fredrik Bjorkan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 17 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fredrik Bjorkan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Anton Shunin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shunin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Shunin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shunin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mokher Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mokher Al Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mokher Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mokher Al Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur Maksimchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Maksimchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur Maksimchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Maksimchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osama Al Khalaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Al Khalaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osama Al Khalaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Al Khalaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!