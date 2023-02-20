Ask Tjaerandsen Skau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ask Tjaerandsen Skau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ask Tjaerandsen Skau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ask Tjaerandsen Skau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ask Tjaerandsen Skau 14 Ocak 2001 tarihinde Bodø şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ask Tjærandsen-Skau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ask Tjaerandsen Skau Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Ask Tjaerandsen Skau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 7 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Ask Tjaerandsen Skau'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ask Tjaerandsen Skau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ask Tjaerandsen Skau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ask Tjaerandsen Skau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ask Tjaerandsen Skau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2018 yılında Bodø/Glimt

8 Ekim 2020 yılında Stjördals B.

31 Aralık 2020 yılında Bodø/Glimt

16 Nisan 2021 yılında Stjördals B.

15 Ağustos 2021 yılında Bodø/Glimt

16 Ağustos 2021 yılında IK Start

31 Aralık 2021 yılında Bodø/Glimt

31 Ağustos 2022 yılında FK Jerv

31 Aralık 2022 yılında Bodø/Glimt

Ask Tjaerandsen Skau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ask Tjaerandsen Skau şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ask Tjaerandsen Skau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grand Bodø, Bodø/Glimt

Norveç U18 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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