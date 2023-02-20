Marius Lode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Lode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Lode adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Lode Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Lode 11 Mart 1993 tarihinde Kvernaland şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Lode Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Marius Lode, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Lode'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marius Lode Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Lode isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marius Lode Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Lode futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2012 yılında Bryne FK

2 Şubat 2017 yılında Bodø/Glimt

14 Ocak 2022 yılında Schalke

31 Ağustos 2022 yılında Bodø/Glimt

Marius Lode Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Lode şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marius Lode Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Frøyland (2009-2011)

Norveç takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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