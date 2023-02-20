Julian Faye Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Faye Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Faye Lund kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Faye Lund ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Faye Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Faye Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Faye Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Faye Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Faye Lund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Faye Lund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Faye Lund 20 Mayıs 1999 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Julian Rekdahl Faye Lund şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Faye Lund Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Julian Faye Lund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Faye Lund'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Julian Faye Lund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Faye Lund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Julian Faye Lund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Faye Lund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2015 yılında Rosenborg

30 Mart 2017 yılında Levanger FK

31 Aralık 2018 yılında Rosenborg

22 Mart 2019 yılında Mjøndalen

31 Aralık 2019 yılında Rosenborg

12 Mayıs 2021 yılında HamKam

1 Ağustos 2021 yılında Rosenborg

1 Ağustos 2022 yılında Bodø/Glimt

Julian Faye Lund kimdir

Julian Faye Lund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Faye Lund şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oppsal, Rosenborg BK (2015–2017)

Julian Faye Lund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Julian Faye Lund nereli

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