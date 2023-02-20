Albert Gronbaek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Gronbaek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Gronbaek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Gronbaek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Gronbaek 23 Mayıs 2001 tarihinde Risskov şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Albert Grønbæk Erlykke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Gronbaek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Albert Gronbaek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Gronbaek'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Temmuz 2027 tarihinde bitmektedir.

Albert Gronbaek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Gronbaek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Albert Gronbaek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Gronbaek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarhus GF U19

1 Temmuz 2020 yılında Aarhus GF

15 Ağustos 2022 yılında Bodø/Glimt

Albert Gronbaek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Gronbaek şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Albert Gronbaek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VRI

Danimarka U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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