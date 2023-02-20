Runar Espejord kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Runar Espejord Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Runar Espejord adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Runar Espejord Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Runar Espejord 26 Şubat 1996 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Runar Espejord Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Runar Espejord, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Runar Espejord'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Runar Espejord Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Runar Espejord isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Runar Espejord Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Runar Espejord futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2013 yılında Tromsø IL

1 Ocak 2020 yılında Heerenveen

25 Eylül 2020 yılında Tromsø IL

31 Aralık 2021 yılında Heerenveen

13 Ocak 2022 yılında Bodø/Glimt

Runar Espejord Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Runar Espejord şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Runar Espejord Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tromsø IL (-08/2013)

Norveç U21 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

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