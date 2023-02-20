Morten Konradsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Konradsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Morten Konradsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Morten Konradsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Morten Konradsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Konradsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Morten Konradsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Konradsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morten Konradsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morten Konradsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morten Konradsen 3 Mayıs 1996 tarihinde Bodø şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Morten Ågnes Konradsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morten Konradsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Morten Konradsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 15 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Morten Konradsen'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Morten Konradsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morten Konradsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Morten Konradsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morten Konradsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Bodø/Glimt

2 Ağustos 2017 yılında Rosenborg

15 Ağustos 2018 yılında Bodø/Glimt

Morten Konradsen kimdir

Morten Konradsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morten Konradsen şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Bodö/Glimt (bis 12/2012)

Morten Konradsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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Morten Konradsen nereli

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