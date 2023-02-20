Magnus Brondbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Brondbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Brondbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Brondbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Brondbo 2 Mart 2005 tarihinde Bodø şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Brøndbo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Brondbo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Magnus Brondbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Brondbo'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnus Brondbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Brondbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Magnus Brondbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Brondbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2021 yılında Roma U17

2 Eylül 2022 yılında Glimt II

7 Aralık 2022 yılında Bodø/Glimt

Magnus Brondbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Brondbo şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Brondbo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Bodø/Glimt (-2021), AS Roma (2021-2022)

Norveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.