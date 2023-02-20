Sondre Sorli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Sorli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Sorli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Sorli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Sorli 30 Ekim 1995 tarihinde Kristiansund şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sondre Sørli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Sorli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Sondre Sorli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 24 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sondre Sorli'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sondre Sorli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Sorli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Sorli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Sorli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kristiansund

24 Mart 2021 yılında Bodø/Glimt

Sondre Sorli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Sorli şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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