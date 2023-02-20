Sondre Fet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Fet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Fet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Fet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Fet 17 Ocak 1997 tarihinde Aure şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sondre Brunstad Fet şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Fet Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Sondre Fet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sondre Fet'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sondre Fet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Fet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sondre Fet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Fet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Aalesund

10 Haziran 2020 yılında Bodø/Glimt

31 Aralık 2020 yılında Aalesund

15 Ocak 2021 yılında Bodø/Glimt

Sondre Fet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Fet şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Aalesunds FK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.